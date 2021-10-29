Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. . Liseden mezun olamayan üniverseteye yerleşen öğrenciler için ve ayrıca 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyanların girecği ek sorumluluk sınavları sadece bu yıl geçerli olmak üzere kasım ayında uygulanacak. İşte, liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise 10, 11 ve 12. sınıflar ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için uygulanacak. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşen ek sorumluluk sınavları bu yıl yüz yüze olacağı hatırlatıldı.
Lise sorumluluk sınavı ne zaman sorusu MEB'den gelen açıklamanın ardından gündeme geldi. YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen ancak liselerde mezun olamayan adaylar lise sorumluluk sınavlarına katılım sağlayacaklar. 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri de sorumluluk sınavlarından yararlanabilecek. Ek sorumluluk sınavları sadece bu yıl geçerli olmak üzere kasım ayında uygulanacak. MEB sorumluluk sınav tarihini ilerleyen günlerde duyuracak.
LİSELERDE EK SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?
Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı.
KİMLER SORUMLULUK SINAVLARINA KATILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.
Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.
Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.
Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
- TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...
- 31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...
- Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...
- Muhtar Kent kimdir, kaç yaşında? Muhtar Kent ne iş yapıyor, serveti ne kadar?