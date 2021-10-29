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Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. . Liseden mezun olamayan üniverseteye yerleşen öğrenciler için ve ayrıca 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyanların girecği ek sorumluluk sınavları sadece bu yıl geçerli olmak üzere kasım ayında uygulanacak. İşte, liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise 10, 11 ve 12. sınıflar ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için uygulanacak. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşen ek sorumluluk sınavları bu yıl yüz yüze olacağı hatırlatıldı.

Lise sorumluluk sınavı ne zaman sorusu MEB'den gelen açıklamanın ardından gündeme geldi. YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen ancak liselerde mezun olamayan adaylar lise sorumluluk sınavlarına katılım sağlayacaklar. 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri de sorumluluk sınavlarından yararlanabilecek. Ek sorumluluk sınavları sadece bu yıl geçerli olmak üzere kasım ayında uygulanacak. MEB sorumluluk sınav tarihini ilerleyen günlerde duyuracak.

LİSELERDE EK SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı.

KİMLER SORUMLULUK SINAVLARINA KATILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.

Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.

Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.

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