Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise 10, 11 ve 12. sınıflar ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için uygulanacak. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşen ek sorumluluk sınavları bu yıl yüz yüze olacağı hatırlatıldı.

Lise sorumluluk sınavı ne zaman sorusu MEB'den gelen açıklamanın ardından gündeme geldi. YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen ancak liselerde mezun olamayan adaylar lise sorumluluk sınavlarına katılım sağlayacaklar. 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri de sorumluluk sınavlarından yararlanabilecek. Ek sorumluluk sınavları sadece bu yıl geçerli olmak üzere kasım ayında uygulanacak. MEB sorumluluk sınav tarihini ilerleyen günlerde duyuracak.