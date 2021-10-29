KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021 - 2022 eğitim öğretim yılına ilişkin burs ve kredi başvuru takvimi heyecanla bekleniyor. Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini burs takvimine çevirdi. Konu hakkında araştırmalar hız kazanırken, başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Bir önceki dönemlerde, başvurular üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde başlamıştı. Buna göre, önümüzdeki hafta içerisinde yeni döneme ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlanması ve başvuru takviminin duyurulması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.