KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...

KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM her yıl başına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yerini alıyor. İşte, KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman?

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS'nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.