09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte liselerin açılış tarihi

Liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte liselerin açılış tarihi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
ABONE OL
Liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte liselerin açılış tarihi

Liseler ne zaman açılacak? LGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. LGS sonuçlarına göre istediği liseye yerleşen öğrenciler, heyecan içinde okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Peki, liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ayrıntılar haberimizde...

Liseler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı takvim belirlendi. Liseye geçen öğrenciler, LGS tercihlerini yaptıktan sonra liselere yerleştirildi. Eylül ayında başlayacak olan yeni öğretim takvimine göre, okulların açılacağı tarih de duyuruldu. Peki, liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte haberin detayları...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARI

Merkezi yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini belirtti.

Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.

2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA