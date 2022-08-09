Liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte liselerin açılış tarihi
Liseler ne zaman açılacak? LGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler liselerin açılacağı tarihe çevrildi. LGS sonuçlarına göre istediği liseye yerleşen öğrenciler, heyecan içinde okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Peki, liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Ayrıntılar haberimizde...
Liseler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı takvim belirlendi. Liseye geçen öğrenciler, LGS tercihlerini yaptıktan sonra liselere yerleştirildi. Eylül ayında başlayacak olan yeni öğretim takvimine göre, okulların açılacağı tarih de duyuruldu. Peki, liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte haberin detayları...
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.
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