Liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte liselerin açılış tarihi

Liseler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı takvim belirlendi. Liseye geçen öğrenciler, LGS tercihlerini yaptıktan sonra liselere yerleştirildi. Eylül ayında başlayacak olan yeni öğretim takvimine göre, okulların açılacağı tarih de duyuruldu. Peki, liseler ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte haberin detayları...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.