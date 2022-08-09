DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 yılı DGS sınavı 3 Temmuz'da uygulandı. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı DGS'nin üzerinden bir ay geçti. Heyecanla beklenen sonuçlar için ÖSYM'den açıklama geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım başlarken, DGS sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 DGS sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

DGS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

Lisans programlarına geçiş yapmak için gerçekleştirilen DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. DGS sınavında özel bir puan hesaplama uygulaması yapılıyor.