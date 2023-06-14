e-Okul not girişi son gün ne zaman? e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023?

"e-okul ne zaman kapanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Karnelerin alınmasına günler kala öğrenci ve veliler, e-Okul VBS sistemini ziyaret ediyor. e-Okul sistemine girilen dönem sonu notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile öğrencilerin devamsızlık durumu gibi bilgiler görüntülenebiliyor. Peki, e-okul not girişi kapandı mı? e-okul ne zaman kapanıyor? İşte cevabı...