Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?
"Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala adaylar ve ebeveynleri büyük bir heyecan içinde LGS tercih kılavuzu 2023'ün açıklanmasını bekliyor. LGS tercihleri, geçen sene 4 Temmuzda başlayıp 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Peki, Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?
"Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala adaylar ve ebeveynleri büyük bir heyecan içinde LGS tercih kılavuzu 2023'ün açıklanmasını bekliyor. LGS tercihleri, geçen sene 4 Temmuzda başlayıp 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Peki, Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da başlamıştı. Tercihler 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den resmi bir tarih açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. LGS tercihleri e-OKul üzerinden alınacak.
LGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek olup, tercihlerin ortaokul müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.
LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?
LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.
LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmaksızın 10 tane okul seçme hakkı bulunmaktadır.
YEREL TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından ilk 3 okul eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorundadır. Öte yandan en fazla 5 tercih yapılabilecektir.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 LGS takvimi şu şekilde;
Buna göre; LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.
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- Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?
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