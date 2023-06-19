"Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise sınavı sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala adaylar ve ebeveynleri büyük bir heyecan içinde LGS tercih kılavuzu 2023'ün açıklanmasını bekliyor. LGS tercihleri, geçen sene 4 Temmuzda başlayıp 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Peki, Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?