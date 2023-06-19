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AÖF final sonuç sorgulama ekranı 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınavı var mı, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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AÖF final sonuç sorgulama ekranı 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınavı var mı, ne zaman?

AÖF final sonuçları araştırılmaya başlandı. 3-4 Haziran ila 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında araştırılıyor. Üniversite eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim dönemiyle ilgili arama motorlarında "Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?", "Bütünleme sınavı ne zaman?" sorularını aratıyor. İşte detayları...

Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ve sonlanan AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler arama motorlarında sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3 - 4 Haziran 2023 ve 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirildi.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden AÖF final sonuç tarihi hakkında bir açıklama henüz gelmedi. AÖF vize sınavları 26 Nisan'da tamamlanmış, sonuçlar 24 Nisan'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 11 Haziran'da tamamlanan sınavın sonuçlarının 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu üzerinden erişime açılacak.

AÖF sonuçları açıklandığında sınav sonuç ekranı haberimize eklenecektir.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI, YOK MU?

Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor.

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