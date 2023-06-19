AÖF final sonuç sorgulama ekranı 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınavı var mı, ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3 - 4 Haziran 2023 ve 10 - 11 Haziran 2023 tarihlerinde vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrim içi) olarak gerçekleştirildi.