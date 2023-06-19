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AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARI 2023! AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi, 3 ders sınav tarihleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023
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AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARI 2023! AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi, 3 ders sınav tarihleri...

"AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2022 - 2023 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınavları tamamlandı. Öğrenciler ise, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, sınav sonuç tarihleri!

AUZEF final sınavları 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen sınav sonuç tarihi...

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Telafi sınavları: 22-23 Temmuz

Mezuniyet üç ders sınavı: 2 Eylül

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI!

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Yayınlanan akademik takvime göre, toplam 4 oturumdan oluşan İÜ AUZEF bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) 09-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) yapılacak.

Söz konusu sınav sürecinde, ara (vize) sınavlarda uygulanmış olan sınav güvenliği tedbirleri; bahsi geçen sınavlarda tespit edilen kötü niyetli girişimler ve birtakım yeni hukuk dışı yöntemlere başvurulma potansiyeli dikkate alınarak artırılmıştır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

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