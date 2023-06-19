AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARI 2023! AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi, 3 ders sınav tarihleri...

AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Yayınlanan akademik takvime göre, toplam 4 oturumdan oluşan İÜ AUZEF bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) 09-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) yapılacak.

Söz konusu sınav sürecinde, ara (vize) sınavlarda uygulanmış olan sınav güvenliği tedbirleri; bahsi geçen sınavlarda tespit edilen kötü niyetli girişimler ve birtakım yeni hukuk dışı yöntemlere başvurulma potansiyeli dikkate alınarak artırılmıştır.