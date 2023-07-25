Lise KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023-2024 KPSS Ortaöğretim ÖSYM sınav tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise düzeyindeki etabı, lise mezunları için büyük önem taşıyor. Bu yıl düzenlenecek olan lise KPSS sınavıyla ilgili vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Adaylar, sınavın tarihi ve diğer detayları hakkında güncel bilgilere ulaşmak için çaba gösteriyor. Peki lise KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...