Lise KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023-2024 KPSS Ortaöğretim ÖSYM sınav tarihi
Lise mezunu vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında personel olma hedefiyle girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. Bu yılın Lise KPSS oturumu için son günlerde yoğun bir merak söz konusu. Adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki lise KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise düzeyindeki etabı, lise mezunları için büyük önem taşıyor. Bu yıl düzenlenecek olan lise KPSS sınavıyla ilgili vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Adaylar, sınavın tarihi ve diğer detayları hakkında güncel bilgilere ulaşmak için çaba gösteriyor. Peki lise KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
BU YIL LİSE KPSS OTURUMU OLACAK MI?
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.
KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
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