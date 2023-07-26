KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM | 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavına katılacak adaylar heyecanla sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi bilgilerini bekliyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan sınav için sınav giriş yerleri ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Peki KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte detayları...
KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavına katılacak adaylar heyecanla sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi bilgilerini bekliyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan sınav için sınav giriş yerleri ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Peki KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte detayları...
2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
KPSS ÖAT giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.
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Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir
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- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM | 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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