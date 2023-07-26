KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM | 2023 KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavına katılacak adaylar heyecanla sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi bilgilerini bekliyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan sınav için sınav giriş yerleri ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Peki KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte detayları...

2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

KPSS ÖAT giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.