LGS 2. TERCİH EKRANI | LGS 2. tercih nasıl yapılır? MEB lise 1. nakil yerleştirmeye esas nakil işlemleri...

LGS kapsamında yapılan sınavın tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler ve velileri, 2. tercihler için araştırmalar yapıyor. Tercihlerde yerleşemeyen adaylar, "LGS 2. tercih ne zaman 2023?", "LGS ikinci tercih nasıl yapılır?" gibi sorularının cevabını araştırıyor. İşte, haberin detayları...