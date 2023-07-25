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LGS 2. TERCİH EKRANI | LGS 2. tercih nasıl yapılır? MEB lise 1. nakil yerleştirmeye esas nakil işlemleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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LGS 2. TERCİH EKRANI | LGS 2. tercih nasıl yapılır? MEB lise 1. nakil yerleştirmeye esas nakil işlemleri...

MEB LGS yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı! LGS tercih sonuçları sonrasında istediği alana yerleşemeyen öğrenciler, MEB LGS Yerleştirmeye Esas 1. Nakil tercih tarihleri araştırmasına başladı. Peki, 2023 LGS 2. tercih ne zaman? İşte, cevabı...

LGS kapsamında yapılan sınavın tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler ve velileri, 2. tercihler için araştırmalar yapıyor. Tercihlerde yerleşemeyen adaylar, "LGS 2. tercih ne zaman 2023?", "LGS ikinci tercih nasıl yapılır?" gibi sorularının cevabını araştırıyor. İşte, haberin detayları...

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS İKİNCİ TERCİH NASIL YAPILIR?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kazandığınız okula kayıt işleminiz otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Fakat aday öğrenci istediği liseye yerleşemediyse LGS ikinci tercihler işlemi ile yeni bir tercih daha yapıyor.

-e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girin.

-İlk paragrafın sonundaki 'tıklayınız' bağlantısını seçin.

-Açılan 2023 Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi sayfasında il, ilçe ve istediğiniz liseye tik atın.

LİSE NAKİL BAŞVURU EKRANI!

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi ve 19 Temmuz Çarşamba tarihleri arasında yapıldı.

LGS EK TERCİH 1. VE 2. NAKİL TARİHLERİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.

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