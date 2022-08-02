BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu?