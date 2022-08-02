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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci 12 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Değerlendirmelerin ardından ise belirtilen tarihte erişime açılacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BİLSEM değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, duyuruldu mu?

BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklama tarihi gündemde yer alıyor. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz süreci başlayacak.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup adaylar açıklanan mülakat sonuçlarına göre kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Kayıt hakkı kazananlar ise işlemlerini 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran- 12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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