Lise kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından, öğrenciler ve veliler tarafından lise kayıt tarihleri merak konusu oldu. Peki, Lise kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB kayıt tarihleri...