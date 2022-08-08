Lise kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB kayıt tarihleri...
Lise kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise 2. nakil tercihlerinin sonra ermesiyle birlikte lise kayıt tarihleri araştırmaları hız kazandı. LGS tercih sonuçları 8 Ağustos'ta açıklandı. Peki, Lise kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB kayıt tarihleri...
Lise kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından, öğrenciler ve veliler tarafından lise kayıt tarihleri merak konusu oldu. Peki, Lise kayıtları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB kayıt tarihleri...
2022 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini ifade ederek, "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı.
25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak" açıklamasında bulunmuştu.
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Kayıt tarihleriyle ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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