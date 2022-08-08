LGS 3. nakiller ne zaman başlayacak? Hangi liseye gittiğimi nereden, nasıl öğrenirim 2022?

LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.