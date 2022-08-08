LGS 3. nakiller ne zaman başlayacak? Hangi liseye gittiğimi nereden, nasıl öğrenirim 2022?
LGS 3. nakiller ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 2.nakil sonuçları bugün erişime açıldı. Hiçbir okula giremeyen öğrenciler LGS 3.nakil döneminin tarihini ve sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, LGS 3. nakiller ne zaman başlayacak? Hangi liseye gittiğimi nereden, nasıl öğrenirim 2022?
LGS 3. nakiller ne zaman başlayacak? Hangi liseye gittiğimi nereden, nasıl öğrenirim 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 2.nakil sonuçların adayların erişimine açıldı. 2.nakil sürecinin tamamlanmasından sonra diğer yerleştirme süreci bekleniyor. Peki, LGS 3. nakiller ne zaman başlayacak? Hangi liseye gittiğimi nereden, nasıl öğrenirim 2022?
LGS 3.NAKİL NE ZAMAN?
LGS 2.nakil sonuçları bugün erişime açıldı. LGS 2.nakil sonuçların yerleşemeyen öğrenciler için Bakan Özer açıklama yaptı.
Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.
LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.
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