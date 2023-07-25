2023 DGS ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS tercih takvimi...
DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınavın tamamlanmasıyla ÖSYM’den son dakika sonuç açıklaması bekleniyor. Merkezi sınavın sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanacak. Peki, 2023 DGS ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...
DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuçları açıklamasını beklemeye başladı. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavların ardından 1 hafta geçerken sınavlara toplam 464 bin aday katıldı. Adaylar Dikey Geçiş sınav sonuçlarına göre açılan boş kontenjanları tercih edecek. Peki 2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimi…
DGS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.
DGS sınav sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle beraber sorgulanabilecek.
DGS sonuç ekranında aşağıdaki bilgiler yer alacak.
Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
Ön lisans başarı puanı
2023-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)
2023 DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adaylar sınav puanlarını öğrendikten sonra tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM tarafından ayrıca bildirilecek.
Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS tercih kılavuzunda dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının adları, kontenjanları, puan türü, öğretim süresi ve koşulları yer alacak.
DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2023-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2023-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir.
Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
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- 2023 DGS ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS tercih takvimi...
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