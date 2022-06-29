Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı karnelerin alınmasıyla birlikte sona erdi. Mezun olan lise öğrencileri ise diplomalarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler. Peki, Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...