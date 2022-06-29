Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...
Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokul ile birlikte lise öğrencileri de haziran ayının ikinci haftasında tüm yıl boyunca devam eden yoğun çalışma maratonunun sonuna geldi. Mezun olan öğrenciler lise diplomalarını alacakları tarihi merak ediyor. Peki, Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...
Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı karnelerin alınmasıyla birlikte sona erdi. Mezun olan lise öğrencileri ise diplomalarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler. Peki, Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...
LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN ALINIR?
17 Haziran 2022 Cuma günü karneler dağıtılarak eğitime üç aylık bir ara verildi.
Lise mezuniyet belgesi için araştırmalara başlayan öğrenciler e-Devlet üzerinden belgelerine ulaşabilecekler.
E- Devlet internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazarak Diploma bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Sağ üst kısımda yer alan " Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.
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