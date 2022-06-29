LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB tarih verdi

LGS sonuçları açıklandı mı? Liseye geçiş yapabilmek için LGS'ye katılan milyonlarca öğrenci heyecan içinde sonuçları bekliyor. 8'nci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı LGS'nin sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, LGS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 LGS sıanv sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresinde öğrenebilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.