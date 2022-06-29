LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB tarih verdi
LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 yılına ilişkin LGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim ile sonuçlara ilişkin detaylar belli oldu. Haziran ayının sonuna gelmemiz ile birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte LGS'ye ilişkin tüm detaylar...
LGS sonuçları açıklandı mı? Liseye geçiş yapabilmek için LGS'ye katılan milyonlarca öğrenci heyecan içinde sonuçları bekliyor. 8'nci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı LGS'nin sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, LGS sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 LGS sıanv sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresinde öğrenebilecekler.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu hazırlanacak. Tercih ve yerleştirme kılavuzunun 30 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından birkaç gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.
LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?
2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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