28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri LGS sonuç sorgulama ekranı: LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? LGS sonuç tarihi açıklandı mı?

LGS sonuç sorgulama ekranı: LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? LGS sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
ABONE OL
LGS sonuç sorgulama ekranı: LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? LGS sonuç tarihi açıklandı mı?

LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? sorusunun yanıtı sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları, 30 Haziran 2022'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. LGS sonuçları ardından aynı gün içerisinde LGS tercih kılavuzunun da yayınlanması bekleniyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? LGS sonuç tarihi açıklandı mı?

LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? LGS sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sonuçları için verilen tarih hem öğrenciler hem de veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? LGS sonuç tarihi açıklandı mı?

LGS TERCİHLERİ 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sene 2021'de LGS tercih tarihleri 5-16 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Bu tarihler baz alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih işlemlerinin de Temmuz ayının ilk haftası başlaması öngörülüyor.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu 2022 henüz yayımlanmadı. Lise tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte LGS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA