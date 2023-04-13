AYT-TYT-YDT (YKS) 2023 TAKVİMİ | YKS üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi tarihte?
YKS öncesinde adaylar takvim araştırmasına başladı. Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde üniversite aralarındaki son basamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Arama motorlarında "YKS ne zaman, kaç gün kaldı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Üniversite sınavına hazırlığını tüm hızıyla sürdüren öğrenciler YKS (AYT-TYT-YDT) detaylarını araştırıyor. Geç başvuruları da 3 Nisan'da sona eren sınavda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki 2023 YKS üniversite sınavı ne zaman, kaç gün kaldı, hangi tarihte?
YKS (AYT-YDT-TYT) TAKVİMİ 2023
ÖSYM açıklaması şu şekilde;
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),
Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
YKS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
2023 YKS KONULARI
TYT sınavı YKS'nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT'de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.
AYT sınavı ise öğrencilerin alan bilgisini ölçer. Sorular lise müfredatının son yılından gelmektedir. TYT sonrası AYT sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu değildir. Fakat üniversiteler puan olarak TYT yüzde 40 + AYT yüzde 60 ortalamasını dikkate alarak öğrenci alırlar. Bu yüzden sınava girilmesi oldukça önemlidir. AYT sınavında toplamda 160 soru çıkmaktadır. Öğrenciler alanlarına göre bu soruları 180 dakika içerisinde çözer.
YDT dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YDT sınavın toplam 80 soru bulunur ve toplam süre 120 dakikadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir.
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