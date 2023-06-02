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LGS'de MEB 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi şart mı, nasıl alınır? 2023 e-Okul giriş belgesi ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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LGS’de MEB 100 puan veriyor mu? LGS’ye girerken giriş belgesi şart mı, nasıl alınır? 2023 e-Okul giriş belgesi ekranı!

Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kala öğrenci ve veliler detayları araştırmaya başladı. 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınavla ilgili arama motorlarında "LGS sınavında MEB 100 puan veriyor mu?", "LGS'ye girerken giriş belgesi şart mı, nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Milyonlarca öğrenci tarafından Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar araştırılıyor. LGS'ye girecek olan 8. sınıf öğrencileri MEB tarafından 100 puan verilecek mi merak ediyorlar. Peki LGS'de MEB 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi şart mı, nasıl alınır? İşte 2023 LGS e-Okul giriş belgesi alma ekranı...

2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

2023 LGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.

Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

2023 E-OKUL GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

LGS'DE DEVLET 100 PUAN VERİYOR MU?

Bazı öğrencilerin kafasında LGS'de devlet 100 puan veriyor mu gibi bir soru oluşmuş durumda. Ancak LGS'de böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Katsayıları farklı olan soruları cevaplayarak kendi puanınızı kendiniz belirliyorsunuz.

Bu durumda LGS için devlet ek puan vermiyor diyebiliriz. LGS'de 400 puan alan öğrencilerin avantaj sağladığı görülüyor.

LGS hakkında bilgiler:

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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