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LGS günü toplu taşıma bedava mı? 4 Haziran 2023 Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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LGS günü toplu taşıma bedava mı? 4 Haziran 2023 Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay...

LGS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bu yıl 8. sınıf öğrencileri lise eğitimi için sınava 4 Haziran Pazar günü girecekler. 81 ilde uygulanan LGS'den dolayı bazı illerde toplu taşıma ücretsiz olabiliyor. Peki LGS günü toplu taşıma bedava mı? 4 Haziran 2023 Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

LGS tüm Türkiye'de 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce öğrenci LGS'ye ilişkin detayları araştırıyor. Sabah sınava gidecek olanlar arama motorlarında "LGS günü toplu taşıma bedava mı?", "4 Haziran 2023 Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay...

LGS GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Öncelikle şunu belirtelim ki konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçen sene LGS günü öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmıştı.

LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS SINAV SONUÇ TARİHİ

MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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