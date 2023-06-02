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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023? MEB E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) not girişi başladı mı? Devamsızlık, not bilgisi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023? MEB E-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi başladı mı? Devamsızlık, not bilgisi...

"e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karnelerin verilmesine kısa süre kala veli ve öğrenciler not giriş ekranı için sorgulamalarını sürdürüyor. Öğrencilerin devamsızlık durumu, sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023? MEB E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) not girişi başladı mı? Devamsızlık, not bilgisi...

"e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023? MEB E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) not girişi başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-Okul sistemine girilen dönem sonu notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile öğrencilerin devamsızlık durumu gibi bilgiler öğrenciler ve veliler tarafından görüntülenebiliyor. Peki, e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak 2023? MEB E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) not girişi başladı mı? Devamsızlık, not bilgisi...

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul üzerinden öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. Sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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