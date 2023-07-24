LGS'de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
"LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. LGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası nakil işlemleri hakkında detaylar merak konusu oldu. LGS kapsamında yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak, 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. İşte, komşu kayıt alanındaki okullara nakil işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler...
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sonuçlarının açıklanması sonrası tercih işlemleri başlamıştı. Tercih sonuçları ise bugün belli oldu. Nakil işlemleriyle ilgili detaylar araştırılırken, komşu kayıt alanındaki okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin nasıl nakil yapacakları merak ediyor. LGS'de yerel yerleştirme statüsünde önem arz eden komşu kayıt alanı, mavi renkle ifade edilmektedir. İşte, detaylar...
Komşu Kayıt Alanındaki Okullar Tercih Edilebilir Mi?
LGS kapsamında yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak, 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. Aynı şekilde diğer kayıt alanından da okul yazılabilmektedir. "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi, öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları belirtir. Tercih edilen lise bakımından, öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı (OBP) yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
Komşu Kayıt Alanındaki Okullara Nakil Nasıl Yapılır?
Yerel yerleştirme listesinde en fazla 5 okul tercih hakkı bulunmaktadır. Yerel yerleştirme listesindeki ilk 3 tercihin kayıt alanından okullar olması zorunludur. Tercih sırası fark etmeksizin aynı türden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilir.
LGS'de tercih ekranında "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını ifade eder.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilirler.
Nakil ve geçiş başvuruları, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılmaktadır
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. LGS tercihlerinin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekmektedir.
Pansiyonlu okullar tercih grubunda tercihte bulunmak zorunlu değildir. İstemeyen öğrenciler pansiyonlu okullar grubunda tercihte bulunmayabilir.
KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtmektedir.
"Komşu Kayıt Alanında" ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Tercih edilen lise bakımından;
Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
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- LGS'de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
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