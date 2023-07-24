LGS’de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?

Nakil ve geçiş başvuruları, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılmaktadır

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. LGS tercihlerinin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekmektedir.

Pansiyonlu okullar tercih grubunda tercihte bulunmak zorunlu değildir. İstemeyen öğrenciler pansiyonlu okullar grubunda tercihte bulunmayabilir.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!