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LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? MEB e-okul tercih ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? MEB e-okul tercih ekranı!

"LGS 2. tercih ne zaman?" sorusunun cevabı aramam motorlarında hız kazandı. LGS yerleştirme sonuçlarının ardından sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS 2. ek tercih dönemi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan lise tercih takvimi ve kılavuzu ile süreç takip ediliyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır? İşte, detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Heyecanla beklenen LGS tercih sonuçları açıklandı.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI

Adaylar sonuçlarına Bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek.

Bu yıl 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 562 birincinin çıktığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da uygulandı. Sonuçların 23 Haziran'da açıklanmasının ardından 3 Temmuz'da başlayan tercih dönemi, 19 Temmuz'da tamamlandı.

Yerleştirme sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden bugün duyurulacak. İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise süreç devam edecek.

24-28 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih dönemi yapılacak. Sonuçları ise 31 Temmuz'da ilan edilecek. Nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde deöğrencilerin 3 tercih hakkı bulunacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILMALI?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

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