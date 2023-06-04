LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?
"LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran'da düzenlenecek sınavın sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" üzerinden ilan edilecek. Peki, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?
"LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran'da düzenlenecek sınav sonrası soru ve cevap anahtarının yayınlanmasıyla öğrencileri tahmini puanlarını hesaplayacak. Peki, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? LGS sınavında kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?
LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir
Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
SINAVDA 3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?
Sınavda alt teste ait ham puan, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
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