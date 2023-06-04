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4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2023
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4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

"4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran 2023 tarihinde Türkiye genelinde düzenlenen ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı, sınavdan hemen sonra sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, 4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

"4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

2023 LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Bu yıl da öğrenciler, LGS sınavı için hazırlanan soru kitapçıklarını sınava girdikleri okullardan bir gün sonra alabilecekler.

MEB tarafından düzenlenen sınavın ardından, 4 Haziran 2023 Pazar günü öğleden sonra, LGS soru kitapçığı cevap anahtarı, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması beklenmektedir.

FEN LİSESİ, ANADOLU LİSESİNE GİDEBİLMEK LGS PUANI, NET SAYISI KAÇ OLMALI?

Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin puanları, okula ve okulun bulunduğu şehre göre farklılık göstermektedir. Tüm fen liseleri ya da tüm anadolu liseleri için sabit bir taban puan yoktur. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için, okulların geçtiğimiz sene uyguladıkları taban puanlarına bakabilirsiniz.

Ayrıca geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan aşağıdaki tablo da size bu konuda yardımcı olabilir.

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