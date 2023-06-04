4 Haziran 2023 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sayısal - sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

FEN LİSESİ, ANADOLU LİSESİNE GİDEBİLMEK LGS PUANI, NET SAYISI KAÇ OLMALI?

Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinin puanları, okula ve okulun bulunduğu şehre göre farklılık göstermektedir. Tüm fen liseleri ya da tüm anadolu liseleri için sabit bir taban puan yoktur. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için, okulların geçtiğimiz sene uyguladıkları taban puanlarına bakabilirsiniz.