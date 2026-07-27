LGS'de tercih süresi bitiyor! İşte yerleştirme takviminin detayları
LGS kapsamında lise tercihi yapacak öğrenciler için kritik gün geldi. Tercih işlemleri bugün saat 17.00'de tamamlanacak. Süreci kaçıran adaylar yerleştirmeye dahil olamayacak. Sonuçlar ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Tercih yapanları bundan sonraki takvimde nakil süreci bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen lise tercih sürecinde bugün son gün. Öğrenciler ve veliler, tercih işlemlerini saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Sürenin dolmasının ardından tercih ekranı kapanacak ve yerleştirme süreci başlayacak.
LGS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
LGS tercih işlemleri bugün 17.00'de sona erecek. Tercihini henüz tamamlamayan öğrencilerin işlemlerini son dakikaya bırakmadan tamamlaması önem taşıyor. Bakanlık, tercihlerin belirtilen sürenin ardından sistem üzerinden alınmayacağını duyurdu.
Takvim şu şekilde:
|Tarih
|İşlem
|13-27 Temmuz
|LGS tercih başvuruları
|5 Ağustos
|Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı
|5-7 Ağustos
|1. nakil tercih başvuruları
|10 Ağustos
|1. nakil sonuçları
|10-12 Ağustos
|2. nakil tercih başvuruları
|14 Ağustos
|2. nakil sonuçları
|17-26 Ağustos
|İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuruları
|28 Ağustos
|Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması
|31 Ağustos-3 Eylül
|Yatılılık başvuruları
|4 Eylül
|Yatılılık yerleştirme sonuçları
Ayrıca özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt işlemleri de 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ÖĞRENCİLER HANGİ OKUL TÜRLERİNİ TERCİH EDEBİLECEK?
Tercihler üç ana grupta yapılacak:
- Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar
- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar
- Pansiyonlu okullar
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Kontenjan dağılımı ise şöyle:
|Okul Türü
|Kontenjan
|Anadolu Lisesi
|60 bin 886
|Fen Lisesi
|38 bin 700
|Sosyal Bilimler Lisesi
|9 bin 210
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|43 bin 706
|Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|46 bin 397