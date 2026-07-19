CANLI YAYIN

AÖL 3. dönem sonuç tarihi belli oldu: Puanlar sistemden sorgulanacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AÖL 3. dönem sonuç tarihi belli oldu: Puanlar sistemden sorgulanacak

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav süreci e-Sınav ve yazılı oturumlarla devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sonuçlar 7 Ağustos 2026'da ilan edilecek. Adaylar, puanlarını ve ders başarı durumlarını AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 3. dönem sınav süreci devam ediyor. Bir yandan e-Sınav uygulamaları sürerken diğer yandan yüz yüze gerçekleştirilen yazılı sınavlar tamamlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in resmi sınav takvimine göre 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 Cuma günü erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, ders bazındaki başarı durumlarını ve aldıkları puanları çevrim içi sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Özellikle mezuniyet aşamasındaki adaylar için açıklanacak sonuçlar büyük önem taşıyor.

AÖL yazılı sınavları 18-19 Temmuz'da yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)AÖL yazılı sınavları 18-19 Temmuz'da yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sisteme giriş yapabilmek için şu bilgiler gerekiyor:

  • T.C. Kimlik Numarası
  • Öğrenci numarası
  • AÖL öğrenci şifresi

Giriş yapan öğrenciler sınav puanlarını, ders başarı durumlarını ve mezuniyet süreçlerine ilişkin bilgileri aynı ekran üzerinden inceleyebilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AÖL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Puan hesaplamasında kullanılan formül ise şöyle:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) × 100

Hesaplanan puan en yakın tam sayıya yuvarlanarak sisteme işleniyor.

Adaylar belgelerini öğrenci sistemi üzerinden oluşturabilecek. (Fotoğraf: AA)Adaylar belgelerini öğrenci sistemi üzerinden oluşturabilecek. (Fotoğraf: AA)

DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HANGİ KURALLAR UYGULANIYOR?

MEB'in belirlediği değerlendirme esaslarına göre puanlama şu kurallar çerçevesinde yapılıyor:

  • Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor.
  • Hesaplanan puan en yakın tam sayıya yuvarlanıyor.
  • İptal edilen soru bulunması halinde puanlama kalan geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanıyor.
  • Cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda soru iptal edilmiyor, doğru kabul edilen seçenek esas alınarak değerlendirme yapılıyor

Önceki haber
MEB yetenek sınavı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler e-Okul'da
MEB yetenek sınavı sonuçları açıklandı! Asil ve yedek listeler e-Okul'da
LGS tercih süreci başladı: Adaylar 27 Temmuz saat 17.00’ye kadar e-Okul üzerinden başvuru yapabilecek
Sonraki haber
LGS tercih süreci başladı: Adaylar 27 Temmuz saat 17.00’ye kadar e-Okul üzerinden başvuru yapabilecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın