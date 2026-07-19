AÖL 3. dönem sonuç tarihi belli oldu: Puanlar sistemden sorgulanacak
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav süreci e-Sınav ve yazılı oturumlarla devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sonuçlar 7 Ağustos 2026'da ilan edilecek. Adaylar, puanlarını ve ders başarı durumlarını AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 3. dönem sınav süreci devam ediyor. Bir yandan e-Sınav uygulamaları sürerken diğer yandan yüz yüze gerçekleştirilen yazılı sınavlar tamamlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in resmi sınav takvimine göre 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 Cuma günü erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, ders bazındaki başarı durumlarını ve aldıkları puanları çevrim içi sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Özellikle mezuniyet aşamasındaki adaylar için açıklanacak sonuçlar büyük önem taşıyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Sisteme giriş yapabilmek için şu bilgiler gerekiyor:
- T.C. Kimlik Numarası
- Öğrenci numarası
- AÖL öğrenci şifresi
Giriş yapan öğrenciler sınav puanlarını, ders başarı durumlarını ve mezuniyet süreçlerine ilişkin bilgileri aynı ekran üzerinden inceleyebilecek.