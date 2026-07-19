Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 3. dönem sınav süreci devam ediyor. Bir yandan e-Sınav uygulamaları sürerken diğer yandan yüz yüze gerçekleştirilen yazılı sınavlar tamamlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.