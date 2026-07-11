MEB'den yönetici ve öğretmenlere yeni düzenleme: Tazminat ve ek ders ödemesi

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerini ilgilendiren yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmen kökenli bazı yöneticilerin özel hizmet tazminatı artırılırken, eğitim müfettişleri, müfettiş yardımcıları ile Milli Eğitim Akademisindeki uygulama eğitimlerinde görev alan personele yönelik ek ders ödemelerinin kapsamı da yeniden belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yönetici, öğretmen ve eğitim müfettişlerinin mali haklarında değişiklik getirdi. Düzenleme kapsamında belirli yönetici kadrolarına ek özel hizmet tazminatı ödenmesi kararlaştırılırken, eğitim müfettişleri ile Milli Eğitim Akademisindeki uygulama eğitimlerinde görev alan personelin ek ders ücretlerine ilişkin yeni esaslar yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle öğretmen kökenli belirli yönetici kadrolarının özel hizmet tazminatı oranlarında artışa gidildi. (Foto: A Haber)

ÖĞRETMEN KÖKENLİ YÖNETİCİLERE EK TAZMİNAT

Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile Milli Eğitim Bakanlığında daha önce öğretmen unvanıyla görev yapan ve halen il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü olarak çalışan personelin özel hizmet tazminatı oranları artırıldı.

Düzenlemeye göre toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzeri olanlara 25 puan, 20 yıl ve üzeri hizmeti bulunanlara ise 50 puan ilave özel hizmet tazminatı ödenecek.

Yeni düzenleme kapsamında eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarına belirlenen süreler dahilinde ek ders ücreti ödenmesi yapılacak. (Görsel: MEB)

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNE EK DERS ÜCRETİ GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenleme ise "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" oldu.

Yeni düzenlemeyle eğitim müfettişlerine ilk kez belirli esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ödenecek.

Buna göre:

Eğitim müfettişleri haftada 15 saat, aylık 60 saate kadar,

Eğitim müfettiş yardımcıları ise haftada 10 saat, aylık 40 saate kadar ek ders ücreti alabilecek.

Milli Eğitim Akademisindeki uygulamalı eğitimlerde görev alan personelin ek ders ödemelerine ilişkin usul ve esaslar yeni kararla netleştirildi. (Foto: A Haber)

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİNDE GÖREV ALANLARIN EK DERS ESASLARI BELİRLENDİ

Kararla birlikte Milli Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi gören adayların uygulamalı eğitim süreçlerinde görev alan personele yönelik ek ders ödemeleri de netleştirildi.

Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı derslere rehberlik eden uygulama öğretmenlerine haftada 5 saat, eğitim kurumu müdürlerine ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.