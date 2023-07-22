AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2023? MEB AÖL 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.