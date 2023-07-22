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AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2023? MEB AÖL 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2023
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AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2023? MEB AÖL 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

"AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav tarihi için geri sayım başlamış durumda. Sınava girecek adaylar, 2023 AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte ve nasıl yapılacak? sorusuna gündeme taşıyor. İşte, AÖL sınavları hakkında detaylar...

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?" sorusunun cevabı adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), sınavlar Temmuz'da başalyıp, 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI!

2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. MEB, 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz saat 09:30 ile 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar online olarak yapılacağını bildirdi.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI BAŞLADI!

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

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AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

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