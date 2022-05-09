LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman?
Lise sınavı için geri sayım başladı. 2022 LGS'ye katılacak öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. LGS başvuru sürecinin sona ermesi ile birlikte gözler sınav takvimine çevrildi. MEB tarafınadn yayımlanan kılavuz ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman? İşte 2022 LGS sınavına ilişkin tüm detaylar...
LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 LGS sınav takvimi açıklandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınava ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. LGS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS hakkında son duyuruları yakından takip ediyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,
salonda ve sırada sınava girecek.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
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