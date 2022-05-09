LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 LGS sınav takvimi açıklandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınava ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. LGS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, LGS hakkında son duyuruları yakından takip ediyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Lise sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,

salonda ve sırada sınava girecek.