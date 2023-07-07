DGS sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet'ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.