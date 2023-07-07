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DGS sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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DGS sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı

"DGS sınavı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. DGS başvuru işlemlerinin ardından DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı. Şimdi ise adaylar, sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, ÖYSM DGS sorgulama ekranı!

"DGS ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçmek isteyen adaylar, merak sınav yerlerinin ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? İşte DGS sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihi!

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet'ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

DGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir..

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

2023 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.

DGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

DGS konuları ve soru dağılımı iki bölümden oluşur. Sınavda 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır.

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