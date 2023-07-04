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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

"LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin alınacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihleri duyurdu. 3 Temmuz'da başlayan tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler, bu süre içinde tercih ettikleri liseleri belirleyecek ve tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

"LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ve e-Okul sisteminden kontrol edebilecekler. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihlerinin alınacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihleri duyurdu. 3 Temmuz'da başlayan tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler, bu süre içinde tercih ettikleri liseleri belirleyecek ve tercihlerini yapacaklar.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ve e-Okul sisteminden kontrol edebilecekler.

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra, öğrenciler yerleştikleri okullara ilişkin bilgilendirme ve kayıt süreçleri hakkında detaylı bilgileri okul yönetimlerinden ve MEB'in resmi kanallarından takip edebilecekler.

Öğrenciler ve veliler, tercih sürecinde dikkatli ve bilinçli tercihler yaparak, çocuklarının eğitimine en uygun okulu seçmeye çalışmalıdırlar. Tercihlerin yapılmasının ardından açıklanacak olan LGS tercih sonuçları, öğrencilerin heyecanla beklediği bir adım olacak ve gelecekteki eğitim yolculuğuna ışık tutacak.

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