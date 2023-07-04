"LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ve e-Okul sisteminden kontrol edebilecekler. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?