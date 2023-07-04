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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

"AÖF sınavları online mı olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. AÖF yaz okulu kayıtları alınmaya başladı. Yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt ücretini ödeyen adaylar en fazla 5 dersten sınava girebilecek. Bu noktada AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak merak ediliyor. İşte, AÖF yaz okulu tarihleri, kayıt ve ödeme ekranı!

Öğrencilik hayatlarını çeşitli sebeplerden dolayı açıktan sürdürmeyi seçen binlerce öğrenci AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen yaz okulu kapsamında öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri burada almayı amaçlıyorlar. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, yanıtı…

AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının başladığını duyurdu.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak.

Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

AÖF DERS SEÇME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir. Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı.

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