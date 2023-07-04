AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak.

Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

AÖF DERS SEÇME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir. Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.