AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?
"AÖF sınavları online mı olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. AÖF yaz okulu kayıtları alınmaya başladı. Yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayan ve kayıt ücretini ödeyen adaylar en fazla 5 dersten sınava girebilecek. Bu noktada AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak merak ediliyor. İşte, AÖF yaz okulu tarihleri, kayıt ve ödeme ekranı!
Öğrencilik hayatlarını çeşitli sebeplerden dolayı açıktan sürdürmeyi seçen binlerce öğrenci AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi? sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen yaz okulu kapsamında öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri burada almayı amaçlıyorlar. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, yanıtı…
AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının başladığını duyurdu.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.
Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek.
AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.
AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
İnternet Bankacılığı ile Ödeme
ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
Mobil Bankacılık ile Ödeme
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacak.
Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.
AÖF DERS SEÇME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.
Yaz Okulu ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir. Yaz okulu ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ 2023! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?
- LGS tercihleri ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- 4 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
- Yeni zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- DGS ne zaman, saat kaçta uygulanacak? DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?
- Emekli ve memur maaş zammı hesaplama: Emekli - Memur maaş hesaplama nereden, nasıl yapılır? 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı...
- Torba yasa çıktı mı, maddeleri neler? Torba yasa 2023 ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor?
- 2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...
- Aile Destek ödemeleri başvuruları uzatıldı mı, devam ediyor mu 2023? Aile Destek ödemeleri yeni başvurular ne zaman başlayacak?
- Memur 2023 zam tablosu ortaya çıktı! Yeni rakamlar belli oldu, memura 24.000 TL maaş! Mesleklere göre yeni maaşlar...
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç çıktı?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...