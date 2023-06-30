LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
"LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 LGS sonuçlarıyla birlikte sınav puanlarını öğrenen öğrenciler, gözlerini tercihlerin yapılacağı tarihlere çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan LGS tercih kılavuzu için tarih belli oldu. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
"LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan LGS tercih kılavuzuyla birlikte, güzel bir lisede okuma hayali kuran on binlerce öğrenci, tercih işlemlerini yapmaya başlayacak. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2023 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınav puanlarını öğrenen adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrasında, LGS tercihleri için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2023 LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS tercih kılavuzunun 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
LGS TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI
LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.
LGS TERCİH ROBOTU NE İÇİN KULLANILIR?
Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.
Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.
Tercih robotunda okul türlerine göre il, ilçe ve geçen yıla ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin tercih robotu ile il, ilçe ve okul türlerine göre "kayıt alanı", "komşu kayıt alanı" ve "kayıt alanı dışındaki" okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler incelenebiliyor.
Birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenen tercih robotları, tercih ve yerleştirme süreci bitene kadar erişime açık kalacak.
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