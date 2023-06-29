"DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin meslek yüksekokullarından mezun olan ve iki yıllık ön lisans sahibi olan kişilerin katılım sağlayacağı DGS sınavı için tarihler merak ediliyor. Sınava girecek olan birçok kişi ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltmeye çalışacak. Peki, DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?