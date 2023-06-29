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DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

"DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2023 DGS, iki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyenlere olanak sağlayacak. Peki, DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

"DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin meslek yüksekokullarından mezun olan ve iki yıllık ön lisans sahibi olan kişilerin katılım sağlayacağı DGS sınavı için tarihler merak ediliyor. Sınava girecek olan birçok kişi ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine yükseltmeye çalışacak. Peki, DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında DGS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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