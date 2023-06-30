"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dönemin son sınavına girip tatile çıkacak olan öğrenciler, gözlerini MEB duyurusuna çevirdi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?