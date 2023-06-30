AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise diploması almak için eğitim hayatını açıktan sürdüren birçok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulacak olan AÖL 3. dönem sınav tarihini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
"AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dönemin son sınavına girip tatile çıkacak olan öğrenciler, gözlerini MEB duyurusuna çevirdi. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
AÖL ÜÇÜNCÜ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.
Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.
Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.
AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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