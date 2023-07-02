LGS tercih tarihleri 2023: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercihler nereden, nasıl yapılıyor? Taban puanlar 2023...

LGS TERCİH ROBOTU NE İÇİN KULLANILIR?

Tercih robotları ile LGS tercih listelerinin elektronik ortamda daha detaylı incelenerek hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlanıyor.

Öğrenci ve veliler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.