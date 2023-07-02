"DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 16 Temmuz' da gerçekleşecek. DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesinin erişime açılması için adayların beklentileri arttı. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden temin edecekler. Peki, DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?