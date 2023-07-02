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DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 02.07.2023
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DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

"DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) geç başvuruları 13 Haziran tarihinde sona erdi. Peki, DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

"DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS sınavı 16 Temmuz' da gerçekleşecek. DGS sınavına günler kala, sınav giriş belgesinin erişime açılması için adayların beklentileri arttı. Adaylar DGS sınavı öncesi, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle DGS sınav belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden temin edecekler. Peki, DGS giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2023? DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Bu bilgilere göre DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2023 yılında 16 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

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