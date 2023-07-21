KPSS Lisans hafta sonu hangi gün, saat kaçta? Sınav kaç soru kaç dakika? 2023 KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan duyuruda;

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.