21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KPSS Lisans hafta sonu hangi gün, saat kaçta? Sınav kaç soru kaç dakika? 2023 KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS Lisans hafta sonu hangi gün, saat kaçta? Sınav kaç soru kaç dakika? 2023 KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023
ABONE OL
KPSS Lisans hafta sonu hangi gün, saat kaçta? Sınav kaç soru kaç dakika? 2023 KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile kamu personeli adayları arasında merakla beklenen KPSS lisans sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Memur adayları, bu tarihte gerçekleştirilecek olan sınavla kamuda görev alabilmek için ter dökecekler. Sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte geriye sadece sınava girmek kaldı. İşte KPSS Lisans sınavı ile ilgili tüm detaylar...

KPSS Lisans sınavı hafta sonu hangi gün, saat kaçta sorusunun cevabı merak ediliyor. Sınava girecek olan adaylar detayları arama motorlarında araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan duyuruda;

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA