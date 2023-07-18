İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte tercih sürecine giren adaylar, üniversiteleri araştırmaya başladı. Bu araştırmalarda en çok ilgi gören üniversitelerden biri de İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. Adaylar, ITÜ'nün farklı bölümlerinin taban puanlarını ve sunduğu programları merak ediyor. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık bölümler için arayışlar sürüyor ve adaylar kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir bölüm seçmek için detaylı bilgiler arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...