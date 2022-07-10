LGS tercih ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı

LGS tercih ne zaman bitiyor? 2022 LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, tercih sürecine son günlere girildi. 4 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerinin hangi tarihte sonuçlanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, LGS tercih ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.