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KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs-Haziran aylarında alınan lisans başvurularının ardından şimdi KPSS sınav yerleri sorgulama işlemleri yapılmaya başlandı. Lisans sınavı bu sene 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek. Sınav öncesinde KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.

KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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