YKS sonuçları erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları erken açıklanacak mı? Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2022 YKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında açıklanacağı bildirilen YKS sonuçlarının belirlenen tarihden önce açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. YKS sonuçları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS sonuçları erken açıklanacak mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS sonuçları erken açıklanacak mı? YKS'de değerlendirme sürecinin ne zaman biteceğini merak eden üniversite adayları, sonuçların erken açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda internet üzerinden YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde araştırmalar devam ediyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay geçti. Peki, YKS sonuçları erken açıklanacak mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
YKS ERKEN AÇIKLANACAK MI?
Kurban Bayramı nedeniyle YKS sonuçlarının erken açıklanmasını bekleyen öğrenciler, konu hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erken açıklanma kararı alınmazsa, ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramın son günü ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Diyanet Kurban bayramı takvimi
- YKS sonuçları erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 98. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bayramda hastane, sağlık ocağı, poliklinikler açık mı? Poliklinikler ne zaman açılacak?
- Bayramda bankalar, kargolar, noterler açık mı? 10-11 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri...
- Emekli maaşı alana 5.000 TL ödeme! e-Devlet ekranı açıldı, hemen alabilirsiniz! 2.500, 2.750, 3.000 ve 3.500 TL maaş alanlar için...
- DGS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH... DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı?
- Aile Destek Programı başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek Paketi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 400-600 TL harçlık...
- Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!
- İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi tayin yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2022 Evde bakım zamlı Temmuz maaşları yattı mı? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...