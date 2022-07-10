YKS sonuçları erken açıklanacak mı? ÖSYM duyurdu: 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları erken açıklanacak mı? YKS'de değerlendirme sürecinin ne zaman biteceğini merak eden üniversite adayları, sonuçların erken açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda internet üzerinden YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde araştırmalar devam ediyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay geçti. Peki, YKS sonuçları erken açıklanacak mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

YKS ERKEN AÇIKLANACAK MI?

Kurban Bayramı nedeniyle YKS sonuçlarının erken açıklanmasını bekleyen öğrenciler, konu hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor. Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erken açıklanma kararı alınmazsa, ÖSYM sınav takvimine göre 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.