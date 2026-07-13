LGS tercih süreci başladı: Adaylar 27 Temmuz saat 17.00’ye kadar e-Okul üzerinden başvuru yapabilecek
LGS tercih maratonu bugün başladı. Adaylar 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden başvuru yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihi yapmayan öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okulları seçemeyecek. Sonuçlar ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih sürecini bugün başlattı. Öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. MEB'in yayımladığı 2026 Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da sürecin tüm ayrıntılarını ortaya koyuyor.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?
LGS kapsamında lise tercih işlemleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar e-Okul sistemi üzerinden tamamlayabilecek.
Takvim şu şekilde:
|Tarih
|İşlem
|13-27 Temmuz
|LGS tercih başvuruları
|5 Ağustos
|Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı
|5-7 Ağustos
|1. nakil tercih başvuruları
|10 Ağustos
|1. nakil sonuçları
|10-12 Ağustos
|2. nakil tercih başvuruları
|14 Ağustos
|2. nakil sonuçları
|17-26 Ağustos
|İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuruları
|28 Ağustos
|Komisyon yerleştirmelerinin tamamlanması
|31 Ağustos-3 Eylül
|Yatılılık başvuruları
|4 Eylül
|Yatılılık yerleştirme sonuçları
Ayrıca özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt işlemleri de 13-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ÖĞRENCİLER HANGİ OKUL TÜRLERİNİ TERCİH EDEBİLECEK?
Tercihler üç ana grupta yapılacak:
- Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar
- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar
- Pansiyonlu okullar
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Kontenjan dağılımı ise şöyle:
|Okul Türü
|Kontenjan
|Anadolu Lisesi
|60 bin 886
|Fen Lisesi
|38 bin 700
|Sosyal Bilimler Lisesi
|9 bin 210
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|43 bin 706
|Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|46 bin 397