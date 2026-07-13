2026 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama: Açık lise sınav yerleri belli oldu

KKTC dışındaki yurt dışı öğrencileri yazılı sınava katılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen uygulamaya göre yazılı sınava katılabilecek gruplar şöyle:

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup KKTC hariç yurt dışında bulunan öğrenciler,

Engelli öğrenciler,

Sevgi Evlerinde kalan öğrenciler,

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ve 10 veya daha fazla dersi bulunan öğrenciler.

Bunun yanında bazı öğrenci grupları yalnızca e-Sınava katılabilecek. Buna göre;

KKTC'de bulunan öğrenciler (engelli öğrenciler hariç),

Tutuklu ve hükümlü öğrenciler,

Açık Öğretim Lisesinde 9 veya daha az dersi bulunan öğrenciler,

ders sayısına veya diğer şartlara göre yalnızca e-Sınav uygulamasına alınacak.