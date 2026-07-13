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2026 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama: Açık lise sınav yerleri belli oldu

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2026 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama: Açık lise sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Belgeler 13 Temmuz'dan itibaren sistemden alınabiliyor.

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem yazılı sınavlarına ilişkin sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sınava katılacak adaylar, öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp fotoğraflı sınav giriş belgelerini oluşturabilecek.

AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı. (Fotoğraf: A Haber)AÖL 3. dönem sınav giriş belgeleri erişime açıldı. (Fotoğraf: A Haber)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren resmi öğrenci sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Belge almak isteyen adaylar;

  • Öğrenci veya T.C. kimlik numarası,
  • Şifreleri

ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenci Genel Bilgileri" menüsünde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı belgelerini indirebilecek. Sınava katılacak adayların sınav günü yanlarında hem fotoğraflı sınav giriş belgesini hem de geçerli kimlik belgesini bulundurması gerekiyor.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar belgelerini öğrenci sistemi üzerinden oluşturabilecek. (Fotoğraf: AA)Adaylar belgelerini öğrenci sistemi üzerinden oluşturabilecek. (Fotoğraf: AA)

FOTOĞRAFI OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK

MEB'in yayımladığı duyuruya göre sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecek.

Bu nedenle adayların, sınav tarihinden önce Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekiyor. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin ise Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurarak güncel fotoğraflarını sisteme yükletmeleri isteniyor.

AÖL yazılı sınavları 18-19 Temmuz'da yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)AÖL yazılı sınavları 18-19 Temmuz'da yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

2026 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

Oturum Tarih Saat
1. Oturum 18 Temmuz 2026 Cumartesi 10.00
2. Oturum 18 Temmuz 2026 Cumartesi 14.00
3. Oturum 19 Temmuz 2026 Pazar 10.00

Sınavlar Türkiye genelindeki 81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak.

KKTC dışındaki yurt dışı öğrencileri yazılı sınava katılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)KKTC dışındaki yurt dışı öğrencileri yazılı sınava katılabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen uygulamaya göre yazılı sınava katılabilecek gruplar şöyle:

  • Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup KKTC hariç yurt dışında bulunan öğrenciler,
  • Engelli öğrenciler,
  • Sevgi Evlerinde kalan öğrenciler,
  • Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ve 10 veya daha fazla dersi bulunan öğrenciler.

Bunun yanında bazı öğrenci grupları yalnızca e-Sınava katılabilecek. Buna göre;

  • KKTC'de bulunan öğrenciler (engelli öğrenciler hariç),
  • Tutuklu ve hükümlü öğrenciler,
  • Açık Öğretim Lisesinde 9 veya daha az dersi bulunan öğrenciler,

ders sayısına veya diğer şartlara göre yalnızca e-Sınav uygulamasına alınacak.

Her ders için adaylara 10 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. (Fotoğraf: A Haber)Her ders için adaylara 10 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. (Fotoğraf: A Haber)

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

AÖL 3. dönem yazılı sınavları üç oturum halinde uygulanacak. Sınav uygulamasına ilişkin temel kurallar ise şöyle:

  • Her ders için 10 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.
  • Sorular 4 seçenekli olacak.
  • Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
  • Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Puan hesaplamasında yalnızca doğru cevaplar esas alınacak. (Fotoğraf: A Haber)Puan hesaplamasında yalnızca doğru cevaplar esas alınacak. (Fotoğraf: A Haber)

AÖL PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının değerlendirme esaslarına göre puan hesaplamasında şu formül uygulanacak:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100

Elde edilen puan en yakın tam sayıya matematiksel yuvarlama yöntemiyle tamamlanacak.

Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar alınmayacak. (Fotoğraf: A Haber)Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar alınmayacak. (Fotoğraf: A Haber)

SINAV GÜNÜ HANGİ KURALLARA DİKKAT EDİLMELİ?

Adayların sınav günü şu kurallara uyması gerekiyor:

  • İlk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ancak ek süre verilmeyecek.
  • İlk 15 dakikanın ardından gelen adaylar sınava kabul edilmeyecek.
  • Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, çanta, kitap, not ve benzeri materyaller sınav binasına alınmayacak.
  • Sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

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