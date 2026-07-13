2026 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama: Açık lise sınav yerleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavlarına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Belgeler 13 Temmuz'dan itibaren sistemden alınabiliyor.
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği 3. dönem sınav süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 3. dönem yazılı sınavlarına ilişkin sınav giriş belgelerini erişime açtı. Sınava katılacak adaylar, öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp fotoğraflı sınav giriş belgelerini oluşturabilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren resmi öğrenci sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Belge almak isteyen adaylar;
- Öğrenci veya T.C. kimlik numarası,
- Şifreleri
ile sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenci Genel Bilgileri" menüsünde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" ekranından fotoğraflı belgelerini indirebilecek. Sınava katılacak adayların sınav günü yanlarında hem fotoğraflı sınav giriş belgesini hem de geçerli kimlik belgesini bulundurması gerekiyor.
FOTOĞRAFI OLMAYAN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK
MEB'in yayımladığı duyuruya göre sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecek.
Bu nedenle adayların, sınav tarihinden önce Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki fotoğraflarını kontrol etmeleri gerekiyor. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin ise Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurarak güncel fotoğraflarını sisteme yükletmeleri isteniyor.