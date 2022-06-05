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LGS taban ve tavan puanları yüzdelik dilimleri 2022: LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama...

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Giriş Tarihi: 05.06.2022
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LGS taban ve tavan puanları yüzdelik dilimleri 2022: LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama...

LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 milyon öğrencinin katılımıyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleştirildi. LGS 2022'nin oturumlarının sona ermesinin ardından sınavda ter döken öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulamaya başladı. Peki, LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama..

LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler LGS sınavının ardından paun hesaplamaları için detayları merak ediyor. Hal böyle olunca liseler için belirlenen yüzdelik dilim ve kontenjanlar merak edilmeye başlandı. Peki, LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama...

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından taban puanların ve yüzdelik dilimlerin açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI! 2021 İSTANBUL LGS ANADOLU, İMAM HATİP, FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ KONTENJANLARI

Öğrenciler tercih sürecinde taban puanları ve yüzdelik dilimlerden yararlanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemine göre geçtiğimiz yıl yapılan LGS sonrasında İstanbul'da bulunan okulların taban puanları ile en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 493,4

En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 492,39

En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 489,67

En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 487,97

En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 484,38

En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 482,66

En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

En düşük yüzdelik dilim: 0,26

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 478,76

En yüksek yüzdelik dilim: 1,17

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

VEFA LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,58

En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,36

En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 477,23

En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 476,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 472,34

En yüksek yüzdelik dilim: 1,77

En düşük yüzdelik dilim: 1,41

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 475,41

En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 475

En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,86

En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

En düşük yüzdelik dilim: 0,25

ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 470,1

En yüksek yüzdelik dilim: 1,99

En düşük yüzdelik dilim: 1,37

MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 469,51

En yüksek yüzdelik dilim: 2,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,39

YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 467,44

En yüksek yüzdelik dilim: 2,26

En düşük yüzdelik dilim: 1,32

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 467,22

En yüksek yüzdelik dilim: 2,29

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 465,87

En yüksek yüzdelik dilim: 2,44

En düşük yüzdelik dilim: 1,5

ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 465,61

En yüksek yüzdelik dilim: 2,46

En düşük yüzdelik dilim: 0,63

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 480,84

En yüksek yüzdelik dilim: 1

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 480,37

En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150

Taban Puan: 464,38

En yüksek yüzdelik dilim: 2,6

En düşük yüzdelik dilim: 0,46

KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 464,14

En yüksek yüzdelik dilim: 2,63

En düşük yüzdelik dilim: 1,08

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 240

Taban Puan: 463,5

En yüksek yüzdelik dilim: 2,69

En düşük yüzdelik dilim: 1,14

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 463,26

En yüksek yüzdelik dilim: 2,73

En düşük yüzdelik dilim: 0,68

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