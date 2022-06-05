LGS taban ve tavan puanları yüzdelik dilimleri 2022: LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama...

LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler LGS sınavının ardından paun hesaplamaları için detayları merak ediyor. Hal böyle olunca liseler için belirlenen yüzdelik dilim ve kontenjanlar merak edilmeye başlandı. Peki, LGS lise taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? LGS yüzdelik hesaplama...