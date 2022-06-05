LGS maratonu başladı! Öğrenciler ilk oturumda
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 8.sınıf öğrencileri için düzenlenecek olan LGS sınavı, 5 Haziran Pazar yani bugün gerçekleştirilecek. 1 milyondan fazla öğrencinin katılım sağlayacağı sınavın ilk oturumu yurt genelinde eş zamanlı olarak 09:30'da başladı. İşte, 2022 LGS hakkında tüm merak edilenler...
LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? sorusu sınava katılacak milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı heyecanı 5 Haziran Pazar yani bugün tüm yurtta yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi ve sınava dair tüm detaylar gündemde yer alıyor.
Bir milyondan fazla öğrencinin katılım sağlayacağı sınav, 2022 LGS sınav giriş belgesine göre saat 09:30'da tüm yurtta eş zamanlı olarak başladı. İyi bir lise eğitimi almak için hazırlak yapan milyonlarca öğrenci sınavda ter dökecek. İşte, Liselere Geçiş Sınavına ilişkin tüm detaylar...
LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR VE TOPLAM KAÇ SORU VAR?
Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum, saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.
LGS ADAYLARININ SINAVA GELİRKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER
Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak. Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor.
2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Bakanlık Covid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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