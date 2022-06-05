LGS maratonu başladı! Öğrenciler ilk oturumda

LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? sorusu sınava katılacak milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı heyecanı 5 Haziran Pazar yani bugün tüm yurtta yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan LGS sınavı 1. ve 2. oturum süresi ve sınava dair tüm detaylar gündemde yer alıyor.

Bir milyondan fazla öğrencinin katılım sağlayacağı sınav, 2022 LGS sınav giriş belgesine göre saat 09:30'da tüm yurtta eş zamanlı olarak başladı. İyi bir lise eğitimi almak için hazırlak yapan milyonlarca öğrenci sınavda ter dökecek. İşte, Liselere Geçiş Sınavına ilişkin tüm detaylar...