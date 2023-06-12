LGS sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu! LGS sonuç sorgulama ekranı
LGS sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrenciler arama motorlarında sonuç tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binlerce öğrencinin merakla beklediği o tarihi açıkladı. Peki 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Liseye geçiş için son basamak olan LGS sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Beklenen tarihler MEB tarafından açıklandı. İşte LGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...
2023 LGS TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.
Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Takvime göre LGS sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.
Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.
LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Bazı sınavlar takvimde belirtilen tarihlerden önce açıklanabiliyor. Hal böyleyken öğrenciler de LGS sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.
Ancak LGS sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.
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