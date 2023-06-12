LGS sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu! LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Liseye geçiş için son basamak olan LGS sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Beklenen tarihler MEB tarafından açıklandı. İşte LGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.